Das Neptun Horoskop: Wie Sie sich vor Glücksräubern schützen!

Dabei ist es natürlich auch möglich, dass Sie erkennen müssen, dass es Ihnen plötzlich klar wird, wie sehr Ihnen ein Mensch geschadet hat oder noch schaden kann. Vielleicht mit seiner ständigen Besserwisserei, die Sie selbst klein macht, Ihnen Ihr Selbstvertrauen nimmt. Oder mit seiner ewigen Nörgelei, seiner hinterhältigen Kritik, seinen unehrlichen Beteuerungen, die Nerven kosten. Oder mit seinen ständigen Lügen, seinen Ausflüchten und Betrügereien, die Ihnen den Glauben an das Leben und an die Zukunft rauben.

Natürlich kann es auch passieren, dass der Neptun eine positive Wende in Ihr Leben bringt. Dass es Ihnen ein Mensch aus Ihrer Umgebung besonders angetan hat, vielleicht schon seit einiger Zeit ist so ein Gefühl der tiefen Verbundenheit da – zu einem netten Kollegen, zum liebenswürdigen Nachbarn oder zu einem guten Freund, mit dem Sie sich außergewöhnlich gut verstehen. Der Neptun wird Ihnen klar machen, was Ihnen eine Beziehung, eine tiefe Freundschaft oder ein brüderliches Verhältnis zu diesem Menschen bringen wird. Genauso wie es möglich ist, dass Sie dieser Neptun plötzlich erkennen lässt, was Sie wirklich an Ihrem Partner haben. Dass Sie ihm mehr Vertrauen schenken sollten als Ihrer besten Freundin. Dass Sie bislang seinen Einfluss auf Sie vollkommen falsch eingeschätzt haben, dass Sie bislang seine Rolle in Ihrem Leben unterschätzt haben, dass Sie ihn brauchen und dass er Ihnen viel mehr Kraft schenkt, als angenommen. Vieles wird in unserem Leben einfach zur Gewohnheit, auch die Liebe.

Der Neptun lässt uns tief in unsere Seele blicken, in die verborgenen Tiefen unseres Unterbewusstseins, wo manchmal Seiten unseres Wesens schlummern, die wir selbst nicht kennen. Hier können auch verdrängte Komplexe und Schwächen versteckt sein, die eben jene Menschen ansprechen und aktivieren, die uns das Glück rauben – vollkommen unbewusst, zufällig, weil sie eben so sind, wie sie sind. Sie stehen sich im Weg, Sie behindern sich gegenseitig und wissen es nicht. Beziehungen können oft sehr kompliziert sein ...

Lesen Sie nach, wie die einzelnen Sternzeichen von Neptuns Kräften profitieren können.

