Das Neptun-Horoskop für den Fisch

Sie müssen es einfach einsehen, die magische Glückskonstellation drängt Sie dazu: Der bezaubernde Lebenskünstler und charmante Verführer wird Ihnen nur was vorgaukeln, was er nicht hält. Sie brauchen den handfesten, zielgerichteten Kämpfer, der Ihnen den Rücken freihält. Er ist Ihr bester Schutz gegen die Glücksräuber, die Sie manchmal anziehen, ganz unbewusst, wenn Sie mit großen, schönen Worten etwas versprechen, was Sie nie halten, wenn Sie Ihr verspieltes Wesen herausfordern. Sie brauchen aber den Schutz, der Ihnen das Gefühl der Gelassenheit in starken Armen wiederbringt und Sie aufbaut.