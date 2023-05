Das Neptun-Horoskop für die Waage

Sie brauchen die starke Hand, die Sie mitreißt, den Tatmenschen mit Mut und Entschlossenheit, der für Sie die Dinge anpackt, auch für Sie erledigt, was an Papierkram, an offenen Rechnungen, an Anfragen von Behörden liegengeblieben ist. Wenn schon Sie das Unangenehme hinausschieben, darf Ihr guter Geist es nicht tun. Kann im Idealfall Ihr Partner sein oder auch Ihre beste Freundin. Sie sind Ihr bester Schutz gegen die Glücksräuber, die sich oft an Sie hängen und genauso zögern und zaudern wie Sie, sich anpassen, allzu sehr anpassen. Diese Menschen geben Ihnen nichts, entmutigen Sie nur.