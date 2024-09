Das Neumond-Horoskop ab dem 02.10.24 für das Sternzeichen Waage

Diese Sonnenfinsternis in Ihrem eigenen Zeichen, liebe Waage, bietet Ihnen eine großartige Gelegenheit, Ihre Liebeswünsche dank unseres Rituals zu manifestieren. Als Zeichen, das Harmonie und Ausgeglichenheit schätzt, haben Sie jetzt die Chance, Ihre Beziehungen noch harmonischer und erfüllender zu gestalten. Nutzen Sie diese Energie, um Ihre innersten Sehnsüchte in der Liebe zu erkennen und sie Realität werden zu lassen. Gehen Sie in sich und fragen Sie sich, was Sie wirklich von einer Beziehung erwarten und wie Sie dies erreichen können. Indem Sie Ihre Wünsche klar formulieren, ziehen Sie die Liebe an, die Sie sich wünschen.

Ihre Liebeswunder-Affirmation:

„Ich manifestiere Harmonie und Erfüllung in meinen Liebesbeziehungen.“