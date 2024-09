Das Neumond-Horoskop ab dem 02.10.24 für das Sternzeichen Widder

Lieber Widder, die Sonnenfinsternis in Ihrem Gegenzeichen fordert Sie auf, Ihre Beziehung einmal anders anzugehen. Sie impulsives, feuriges Zeichen sind gewohnt, direkt auf Ihre Ziele zuzusteuern und sich nicht mit Details aufzuhalten. Doch dieser Neumond lehrt Sie, die Balance in Ihrer Partnerschaft zu finden und auf die Bedürfnisse Ihres Gegenübers mehr Rücksicht zu nehmen. Es ist ein idealer Moment, um alte Verhaltensmuster zu hinterfragen und sanfter zu agieren. Nehmen Sie sich Zeit, um wirklich zuzuhören – ob es die kleinen Dinge des Alltags sind oder tiefere emotionale Themen, die in Ihrer Partnerschaft anstehen.

Ihre Liebeswunder-Affirmation:

„Ich schaffe Balance in meiner Liebe und öffne mich für sanfte, harmonische Verbindungen.“