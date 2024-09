Diese 4 Sternzeichen erleben ab dem 28.09.2024 ein Wochenende voller Tatendrang und Lebensfreude!

Dieses Wochenende haben Sie sich viel vorgenommen, lieber Fisch, und glücklicherweise schaffen Sie auch das Meiste davon. Samstags sind Sie vor allem mit dem Haushalt beschäftigt und fühlen sich gut, nachdem alles geschafft ist. Der Herbst versetzt Sie in eine gemütliche Stimmung, was sie auch dazu animiert, mal wieder etwas zu backen und ein Theater oder eine Kinovorstellung zu besuchen. Gemeinsame Zeit mit Ihren Liebsten genießen Sie dieses Wochenende ebenfalls.

Am Sonntag steht der Mond morgens ab 11:34 Uhr in der Jungfrau, was Sie in eine gute Stimmung versetzt und Ihnen einen angenehmen Start in den Tag beschert. Sie nehmen sich Zeit, um mal auszuschlafen, ein Buch zu lesen oder in Zeitschriften zu blättern.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Gehen Sie doch mal wieder zum Sport oder raus in die Natur. Ihr Körper und Geist brauchen Bewegung, Sie fühlen sich danach gut.

