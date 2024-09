Waage-Neumond und Sonnenfinsternis am 02.10.2024: Das starke Transformations-Duo kommt!

Neumonde bieten auch immer den perfekten Zeitpunkt, um sich neue Ziele zu setzen.

Überlegen Sie sich am besten einmal ganz in Ruhe, wo Sie sich in Ihrem Leben mehr Ausgeglichenheit oder auch Veränderungen wünschen. Um sich auf den Neumond im Oktober vorzubereiten, können auch verschiedene eher spirituelle Schritte unternommen werden, die Sie in Einklang mit der herrschenden Neumond-Energie bringen. Zum Beispiel die Durchführung eines Neumond-Rituals.

Stellen Sie sich die Frage, wie viel Wohlbefinden Ihnen Ihre aktuellen zwischenmenschlichen Beziehungen bringen. Gibt es solche, die mehr Zuwendung benötigen? Visualisieren Sie, wie Sie in Bezug auf ihre Liebsten mehr Verständnis zum Ausdruck bringen können.

Auch die Balance zwischen Körper und Geist lässt sich mit ausreichend Bewegung sowie Meditationen stärken. Das kann dabei helfen, sich selbst auch wieder zurück ins innere Gleichgewicht zu bringen.

Außerdem hilft es, sich einmal ganz bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen, kreativ zu werden und sich konkret mit Selbstreflexion und der eigenen Zielsetzung zu beschäftigen. Dabei hilft es, offen für Veränderungen zu sein.