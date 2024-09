Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 30. September bis 6. Oktober 2024

In der Woche vom 30. September bis 6. Oktober 2024 bringt der Mond uns den Prozess des Loslassens näher, da er sich in der abnehmenden Phase seines Zyklus befindet. Zu Beginn der Woche fördert der Mond im Zeichen Jungfrau Ruhe und Vernunft, bevor er am 2. Oktober in die Waage wechselt und den Fokus auf Harmonie und Beziehungen lenkt.

Der ebenfalls am 02.10.2024 stattfindende Neumond (plus Sonnenfinsternis) ist ein kraftvoller Moment für einen Neubeginn, besonders mit Blick auf zwischenmenschliche Verbindungen und bei der Suche nach innerem Gleichgewicht. Insgesamt ist diese Woche eine ideale Zeit, um Altes loszulassen und sich auf harmonische, neue Möglichkeiten vorzubereiten.