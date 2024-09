Das Neumond-Horoskop ab dem 02.10.24: So vertiefen die Waage-Energien unsere Liebe!

Die erste Oktoberwoche hält für Sie magische Momente bereit, die Ihre Liebe auf eine tiefere Ebene führen können – egal ob Sie in einer festen Beziehung sind, als Single nach Liebe suchen oder sich nach einer Versöhnung sehnen. Denn am Mittwoch, den 2. Oktober 2024 um 20:50 Uhr, erleben wir ein besonderes kosmisches Ereignis: Der Neumond im harmoniesuchenden Zeichen der Waage wird von einer tiefgreifenden Sonnenfinsternis begleitet – die letzte Finsternis, die in den nächsten Jahren im Waage-Zeichen stattfindet.

Diese kraftvolle Kombination stimuliert besonders tief verborgene Gefühlsschichten und sorgt so für einen intensiven Energiefluss, der Ihnen hilft, Harmonie in Ihre Beziehungen zu bringen, alte Wunden zu heilen und tief verborgene Sehnsüchte zu erfüllen. Dieser Finsternis-Neumond in der Waage, einem Zeichen, das für Ausgleich, Liebe und Schönheit steht, bietet jetzt die perfekte Gelegenheit, Ihre Beziehung zu festigen, neue Liebe zu finden oder einen Neubeginn zu wagen.

Prinzipiell steht der Neumond stets für Neuanfänge, doch durch die Sonnenfinsternis und die Betonung der Waage-Energie wird dieser Neuanfang besonders in Herzensangelegenheiten unterstützt. Sie sind eingeladen, die Balance in Ihrer Beziehung wiederherzustellen und neue Wege der Liebe zu beschreiten. Vielleicht haben Sie in letzter Zeit Spannungen gespürt oder unerfüllte Wünsche gehabt – jetzt ist die Zeit, all das loszulassen und sich auf die positiven Aspekte Ihrer Partnerschaft zu konzentrieren.

Die kosmischen Energien unterstützen Sie dabei, tief in Ihr Innerstes zu blicken und herauszufinden, was Sie wirklich brauchen, um in Ihrer Beziehung glücklich zu sein. Wenn Sie Single sind oder eine alte Liebe wieder aufleben lassen möchten, ist dies der ideale Zeitpunkt, um sich für neue Möglichkeiten zu öffnen.

