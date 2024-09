Diese 4 Sternzeichen erleben ab dem 30.09.2024 die erfolgreichste Woche!

Sie bewahren diese Woche immer einen klaren Kopf und Sie sind voller Ideen und Einfallsreichtum. Das verdanken sie Sonne und Merkur, die in Ihrem Zeichen stehen. Sie versorgen Sie mit neuer positiver Energie. Zusätzlich haben Sie den Neumond (plus Sonnenfinsternis) in Ihrem Zeichen an Ihrer Seite, der Ihre Pläne in gute Bahnen leitet. Sie könnten in nächster Zeit viel Bewunderung ernten für ihre Talente.

Samstag werden Sie etwas träumerisch, was nichts Schlechtes bedeutet, denn Tagträume sind gut für die Seele. Außerdem sollten Sie offen für Neues sein und Dinge ausprobieren, die Ihnen schon lange vorschweben. Sie werden überrascht sein, wie einfach es doch sein kann.

Artikelbild und Social Media: iStock/sarayut