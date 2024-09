Das Neumond-Horoskop ab dem 02.10.24 für das Sternzeichen Skorpion

In dieser Sonnenfinsternis liegt für Sie, lieber Skorpion, die Möglichkeit, tief verborgene emotionale Muster in Ihrer Beziehung zu transformieren. Als intensives und leidenschaftliches Zeichen fällt es Ihnen oft schwer, alte Verletzungen zu vergessen und zu vergeben. Doch dieser Neumond bietet Ihnen eine ideale Möglichkeit, um Heilung zu finden und eine neue, tiefere Ebene der Verbundenheit mit Ihrem Liebsten zu erreichen. Lassen Sie Vergangenes los und schaffen Sie Raum für tiefes, transformierendes Wachstum in Ihrer Partnerschaft. Diese Transformation kann Ihre Beziehung erneuern und Ihnen ein Gefühl der Befreiung schenken.

Ihre Liebeswunder-Affirmation:

„Ich schließe alte Wunden und öffne mich für transformative Liebe.“