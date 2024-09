Das Neumond-Horoskop ab dem 02.10.24 für das Sternzeichen Jungfrau

Für Sie, liebe Jungfrau, betont diese Sonnenfinsternis die Notwendigkeit, übertriebenen Perfektionismus in Ihrem Liebesleben loszulassen. In Ihrer Beziehung könnten Sie dazu neigen, die Dinge zu sehr zu analysieren und nach Fehlern zu suchen, wo sich keine finden lassen. Nutzen Sie diesen Neumond, um zu erkennen, dass wahre Liebe in der Akzeptanz von Unvollkommenheiten liegt. Lassen Sie kleine Unvollkommenheiten los und konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich zählt: die Verbindung zwischen Ihnen und Ihrem Partner. Das Loslassen von Perfektionismus wird Ihre Beziehung entspannen und ihr neue Lebendigkeit verleihen.

Ihre Liebeswunder-Affirmation:

„Ich liebe und akzeptiere meine Beziehung mit all ihren Unvollkommenheiten.“