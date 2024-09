Das Neumond-Horoskop ab dem 02.10.24 für das Sternzeichen Steinbock

Diese Sonnenfinsternis bringt für Sie, lieber Steinbock, die Gelegenheit, Ihre Beziehung auf eine solide Grundlage zu stellen. Obwohl Sie oft auf Sicherheit bedacht sind, kann es an der Zeit sein, neue Strukturen in Ihrer Partnerschaft zu schaffen. Nutzen Sie daher den Mittwoch, um gemeinsame Ziele zu definieren, Aufgaben zu verteilen und langfristige, verlässliche Pläne zu schmieden. Indem Sie Ihre Beziehung als gut funktionierendes Team mit einer gemeinsamen Vision betrachten, schaffen Sie eine Basis für gegenseitige Unterstützung und Wachstum. Ihre Partnerschaft wird durch diese neue Struktur an Stabilität und Beständigkeit gewinnen.

Ihre Liebeswunder-Affirmation:

„Ich baue eine stabile und erfüllende Beziehung auf, die uns beide stärkt.“