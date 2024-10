Das Neumond-Horoskop ab dem 1. November 2024 für das Sternzeichen Wassermann

In den letzten Monaten, lieber Wassermann, sind Sie innerlich gereift und spüren, dass es an der Zeit für mehr Verantwortung ist. Tatsächlich eröffnen sich Ihnen nun ungeahnte Chancen, Ihr Leben in neue Bahnen zu lenken. Der Neumond im Skorpion fordert Sie dazu auf, vergangene Fehler zu überdenken, um sie künftig zu vermeiden. Rund um die Neumondfinsternis schickt er Sie zurück in bereits durchlebte Situationen. Diesmal jedoch haben Sie die Möglichkeit, anders zu handeln und zu wahrem Glück zu finden. Stellen Sie Ihre Ambitionen in den Vordergrund und kämpfen Sie für Ihre eigenen Ziele. Damit erreichen Sie einen bedeutenden Schritt in Ihrer seelischen Entwicklung.

Ihr Neumond-Mantra:

„Ich kenne meinen Wert und zeige dies auch!“