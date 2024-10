Das Neumond-Horoskop ab dem 1. November 2024: Wie die magischen Skorpion-Energien uns jetzt heilen

Doch das ist erst der Anfang: Die Tage nach diesem magischen Neumond bieten weitere kosmische Unterstützer, die Ihnen den Weg zu mehr Glück ebnen. Am Samstag, den 2. November, gibt Ihnen die inspirierende Begegnung von Skorpion-Merkur und Krebs-Mars die nötige Energie, um die gewonnenen Einsichten in die Tat umzusetzen. Nun ist der ideale Zeitpunkt, kluge Entscheidungen zu treffen. Wenn es zuvor Missverständnisse oder Unklarheiten gab, lassen sich diese jetzt durch offene und direkte Kommunikation klären. Zudem schenkt ein weiterer positiver Aspekt zwischen Merkur und Pluto genau die Klarheit, die es Ihnen ermöglicht, alte Zweifel und Ängste loszulassen und mit Entschlossenheit nach vorne zu blicken.

Kurz nach diesen Begegnungen wechselt Merkur in den optimistischen Schützen. Ihr Leben fühlt sich wie von Zauberhand unkomplizierter an, der Fokus richtet sich auf positive Dinge, und Sie gewinnen das Vertrauen in die Liebe und das Gute zurück. Eine Phase des Aufatmens beginnt, während alte Lasten abfallen, und Sie sich den freudvollen Seiten Ihres Alltags zuwenden können. Da fällt es noch leichter, unter der Konfrontation von Mars und Pluto am Sonntag, reinen Tisch zu machen. Alles, was lange im Verborgenen lag, kommt jetzt ans Licht und wird geklärt – ob es sich um berufliche Angelegenheiten oder tiefergehende Beziehungsthemen handelt. Jetzt ist der Moment, das auszusprechen, was lange unausgesprochen blieb, und Hindernisse zu überwinden. Diese kraftvolle Konstellation schenkt Ihnen den Mut und die Entschlossenheit, schwierige Gespräche zu führen und wichtige Veränderungen einzuleiten.

Zuletzt sorgen Venus und Jupiter für eine besonders segensreiche Energie, die Liebe und Wohlstand in Ihr Leben bringt. Der Weg der Versöhnung und des Vergebens öffnet Türen für neue, glückliche Liebesverbindungen und finanzielle Fülle. Es wird deutlich, dass wahres Glück durch Harmonie und Liebe entsteht. Nutzen Sie diese kraftvollen Tage, um alte Muster zu durchbrechen und sich auf eine freudvolle, erfüllte Zukunft auszurichten.

