Das Neumond-Horoskop ab dem 1. November 2024 für das Sternzeichen Fische

Die Belange der Welt, lieber Fisch, sind für Sie zweitrangig, denn Ihre Sehnsüchte richten sich auf höhere Ziele und spirituelle Ebenen. Gerade jetzt, da die kraftvolle Skorpion-Energie und der Neumondzauber im Spiel sind, können Sie davon besonders profitieren. Die erhalten deutliche Hinweise, wie Sie Ihre seelischen Höhenflüge auf eine stabile Basis stellen und so Ihre Visionen in der realen Welt zu verwirklichen. Neptun steht Ihnen dabei fest zur Seite und hilft Ihnen, Ihre Träume und Sehnsüchte zu manifestieren. Es reicht aber nicht, nur vom Glück zu träumen – Sie müssen aktiv handeln, um es in Ihr Leben zu ziehen. Bleiben Sie geerdet, während Sie Ihre Träume verfolgen.

Ihr Neumond-Mantra:

„Ich stehe achtsam im Hier und Jetzt!“