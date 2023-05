Das Neumond-Horoskop im November 2021 für die Jungfrau

Das Reich der Verstorbenen ist der Jungfrau nahe, besonders jetzt, wenn der Neumond im Skorpion Sie in einem dominierenden Sextil beflügelt. In Ihrem Sternzeichen wächst der Tierkreis über das rein lebenserhaltende Prinzip hinaus, strebt einem höheren Sinn zu, dem Überirdischen zu – was mit der Begegnung mit dem Reich der Toten, der Welt der Ahnen im Skorpion eine erste Vollendung findet. Aber besonders in der zweiten Hälfte Ihres Lebens werden Sie sich zu Ihrem Gegenzeichen, zu der Mystik der Fische hingezogen fühlen.

Die zweite, die verborgene Hälfte Ihres Wesens, nach der Sie sich im Geheimen sehnen, die Ihre übersinnlichen Kräfte aktiviert. Die Sie jetzt mit der Ve­hemenz eines Seelengewitters in Ihren Tagträumen zu jenem Toten trägt, den Sie über alles liebten oder mit dem Sie wie durch ein magisches Band verbunden sind, ohne ihn zu kennen. Er wird Klarheit in Ihr Leben tragen. Sie werden plötzlich erkennen, was Sie glücklich macht, wie nahe Ihnen das spirituelle Reich der Fische ist.

