Das Neumond-Horoskop im November 2021: Ihr Weg zu jahrelangem Glück

Was für eine Art Glück stellt uns der Neumond im Skorpion denn in Aussicht? Nun, es ist nicht das laute Glück, das Glück fröhlicher Überraschungen und unverhoffter Gewinne. Es ist ein stilles Glück, das uns da erwartet.

Im Gegenzug wird uns dieses Glück nicht nur ein paar glückselige, unbeschwerte Stunden schenken, sondern uns auf Jahre hinaus neue Kraft geben. Das Dunkel des Neumondes ist der geschützte Raum, in dem wir uns zurückziehen und unbehelligt von den Ablenkungen des Alltags in die Tiefe unserer Seele hineinspüren können.

Es ist der Raum, in dem unsere seelischen Wunden heilen. Nur in diesem Raum können wir uns von den Anforderungen des Alltags erholen, nur in diesem Raum finden wir Gelegenheit, unsere Lebenskräfte neu zu aktivieren. Aber das ist nur der erste Schritt. Denn jetzt kommen zum Dunkel des Neumondes noch Mythos und Magie des Skorpions ins Spiel.

Die Astrologin Erin Sullivan schreibt in ihrem Buch „Astrologische Familiendynamik” über das 8. Haus, das die Skorpion-Energie vertritt: „Es ist der Pontifex maximus, der große Brückenbauer zwischen unseren Vorfahren, dem Ich und dem tieferen Selbst.” Danach gibt es also einen Zusammenhang zwischen der Energie des Skorpions und der Welt der Ahnen. Ja, wir sind in unserer Welt auf geheimnisvolle Art mit unseren Ahnen verbunden, mit ihrer Kraft, ihrem Wesen und ihrer Seele.

Unter dem Einfluss des Neumondes im Skorpion wird diese spirituelle Energie deutlich. Die lieben Menschen, die wir verloren haben und verloren glaubten, sind uns plötzlich so nahe wie lange nicht. Wir sehen in unseren Tagträumen ihre vertrauten Gesichter, wir spüren ihre Nähe, ihre Fürsorge und ihre Liebe.

Ein Gefühl, das Wärme und Geborgenheit in uns erzeugt, uns von jeder Einsamkeit befreit und uns neue Kraft zum Leben gibt. Was müssen wir dafür tun? Nichts weiter, als die Liebe zurückgeben, die uns jetzt aus dem Dunkel des Neumondes entgegengebracht wird. Je mehr Liebe wir geben, desto mehr Glück werden wir erfahren. Glück genug, um zuversichtlich in die Zukunft zu schauen.

