So bleibt die Jungfrau mithilfe ihres Sternzeichens gesund

Jungfrau-Geborene kommen Ende August und in den ersten drei Septemberwochen auf die Welt. Obwohl der Winter noch Monate entfernt ist, stellt sich die nördliche Natur auf ihn ein. Diese Fähigkeit, sich auf etwas einzustellen, was erst die Zukunft bringt, ist auch die große Kunst all der Menschen, die in dieser Zeit auf die Welt kommen. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Stern­zeichen, die vor der Jungfrau das Licht der Welt erblicken, leben grundsätzlich aus dem Moment heraus und denken nicht an morgen. Die Jungfrau weiß – oder ahnte es zumindest – was kommt. Ihr ganzes Sein ist immer auch auf die Zukunft gerichtet. Sie plant, denkt voraus, studiert, sammelt Fakten, ist auf dem Laufenden, bildet sich weiter. Natürlich haben auch alle anderen Sternzeichen die Fähigkeit, vorauszudenken, die Zukunft zu antizipieren, aber bei der Jungfrau ist diese Gabe am stärksten. Diese Menschen besitzen manchmal regelrecht hellseherische Fähigkeiten, die sich dann nicht nur auf das eigene Leben beschränken. In jeder Jungfrau steckt ein „Prophet“ oder weniger poetisch ausgedrückt ein „Wetterhahn“, der weiß, was kommt.

Die geheimnisvollen Seiten der Jungfrau