Das schönste Merkur-Geschenk für die Jungfrau

Jungfrauen sind Erdzeichen und haben eine gute Erinnerung, auch an widerfahrenes Unrecht. Da Sie als Jungfrau aber nicht gerne Aufhebens um sich selbst machen, merkt Ihr Gegenüber gar nicht, dass er bei Ihnen eine rote Linie überschritten hat. Sie warten auch lange damit, bis Sie sich offenbaren. Unterschwellig aber gärt es in Ihnen. Wenn dann eine Verletzung ans Licht kommt, trifft es andere oft wie aus heiterem Himmel. Merkur in der Waage gibt Ihnen nun die Chance, mit dem, was Sie in einer Beziehung belastet, rauszukommen – und sich von inneren Spannungen zu befreien.

Botschaft der Versöhnung: Ich halte mit meinen Gefühlen nicht länger hinterm Berg, sondern zeige deutlich, was mich verletzt.

Artikelbild und Social Media: Collage mit iStock/urbazon und Astrowoche.de