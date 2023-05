Das schönste Merkur-Geschenk: Ab jetzt beginnen die Tage der Versöhnung

Die „Schule der Liebe“ besagt, dass Liebe Unterweisung braucht, weil sie uns gerne übermannt und uns dann die Sicht auf die Wirklichkeit nimmt. Die rosa Brille aufzuhaben mag ja noch romantisch sein. Doch was, wenn sich Unzufriedenheit, Enttäuschung und Missverständnisse in unsere Gefühlswelt mischen? Schnell wird aus Zuneigung Abneigung, sei es in Partnerschaften oder unter Familienmitgliedern. So stark unsere Liebe auch sein mag, so schnell kann sie sich verwandeln, wenn unsere Gefühle verletzt werden.

Diese Erfahrung hat sicherlich jeder schon einmal gemacht. So zerbrechen Freundschaften, Liebesbeziehungen, Familienbande oft an Lappalien. Aber weil es uns so schwer fällt, von negativen Gefühlen wieder loszulassen, reißen die Gräben, die durch Fehler auf der einen oder anderen Seite entstanden sein mögen, immer weiter auf.

An dieser Stelle unterstützt uns nun die Kraft der Vernunft. Merkur lehrt uns, nüchtern auf unsere Beziehungen zu blicken. Er lehrt uns, die gesamte Beziehung zu betrachten und spontanen Anwandlungen nicht so viel Gewicht beizumessen. Er schenkt uns Augenblicke der Achtsamkeit auf das, was gut zwischen zwei Menschen gelaufen ist, weitet unseren Blick für die positiven Momente, selbst wenn es gerade nicht gut läuft.

Damit bereitet er den Boden der Versöhnung für uns vor. Versöhnung geht einher mit der Fähigkeit, Abstand von den eigenen Gefühlen zu nehmen, um mein Gegenüber wieder unvoreingenommen betrachten zu können. Ich erlaube mir, wieder das Gute in Verbindungen zu sehen, die mich vielleicht sogar viele Jahre getragen haben, bevor etwas geschah, das einen Bruch verursachte. Merkur öffnet uns dafür die Augen und macht so unser Herz wieder offen für einen Neuanfang ...