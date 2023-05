Das schönste Merkur-Geschenk für die Zwillinge

Als Zwillinge-Geborene neigen Sie nicht zu langanhaltenden Ressentiments. Sie lassen das Geschehen oft nicht nahe genug an sich heran. Zumindest oberflächlich. Tief in Ihrem Inneren spüren Sie sehr wohl den Stachel. Ihre bisherige Strategie, das, was Sie stört, einfach wegzulächeln oder mit einem Witz zu übergehen, funktioniert nur bedingt. Es sammelt sich in Ihnen an und dann können Sie sogar sehr unversöhnlich sein, wenn der berühmte Tropfen das Fass zum Überlauf bringt. Mit Merkur in der Waage schaffen Sie es, hinzusehen und sich den Verletzungen zu stellen. Allein das söhnt sie mit so manchem Menschen aus.

Botschaft der Versöhnung: Ich stelle mich meinen Verletzungen und heile sie dadurch.

