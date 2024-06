Das Schutz-Horoskop ab dem 10.06.2024: So bewahren Waagen Ihr Liebesglück!

Was für eine wilde Woche erwartet Sie, liebe Waage. Ihre Herrscherin, die eigentlich friedvolle Liebesgöttin Venus, zeigt sich aufgrund des Einflusses von Merkur und Saturn rebellischer als sonst. Normalerweise finden Sie in Ihrer Partnerschaft gern Kompromisse und geben nach, doch am Mittwoch erreicht Ihr Langmut seinen Höhepunkt. Trauen Sie sich, Ihre Meinung laut und deutlich zu äußern. Je mutiger Sie aussprechen, was Sie stört, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Partner oder Ihre Liebste endlich versteht, was Ihnen wirklich wichtig ist. Der kluge Merkur trifft am Freitag auf die Sonne und gibt Ihnen genau die richtigen Worte mit auf den Weg, damit eine Versöhnung möglich wird.

Ihr Mantra:

Ich stehe zu meiner Meinung.

