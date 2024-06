Das Schutz-Horoskop ab dem 10.06.2024: So bewahren Jungfrauen Ihr Liebesglück!

Wann immer Ihr Herrscher, der kluge Merkur, die Zwillinge besucht, können Sie Ihrem Umfeld Ihre Bedürfnisse besonders klar verdeutlichen. Das ist auch wichtig, liebe Jungfrau, denn im Moment läuft es in Ihrem Liebesleben nicht ganz so rund. Vor allem liegt das daran, dass Sie beruflich stark eingespannt sind. Diese Woche könnte sich entscheiden, ob Ihr Partner weiterhin bereit ist, diesen Weg mit Ihnen zu gehen. Nutzen Sie deshalb die Macht des Götterboten am Freitag und starten Sie eine Charmeoffensive. Das wird zwar nicht alle Probleme dauerhaft lösen, verschafft Ihnen jedoch genug Zeit, um herauszufinden, was Sie wirklich von Ihrer Partnerschaft möchten.

Ihr Mantra:

Ich verfolge meine Ziele, bleibe dabei jedoch kompromissbereit.

Lesen Sie außerdem: So nutzt die Jungfrau den Sommer am besten