Das Schutz-Horoskop ab dem 10.06.2024: So bewahren Sie Ihr Liebesglück!

Alles könnte so schön sein: Der Sommer lockt uns mit süßen Versprechungen, mit mehr Licht, mehr Leichtigkeit und mehr Liebe. Aber ausgerechnet jetzt, wo wir uns so sehr darauf freuen, spielen die Sterne nicht mit. Bitte festschnallen, wir nehmen gerade Platz in einer Achterbahn der Gefühle. Mars legt sich mit Pluto an, Saturn zofft sich mit Merkur – eine intensive Zeit, in der Ihre Nerven und Beziehungen ganz schön auf die Probe gestellt werden. Besser, Sie nehmen Ihre Liebe jetzt ganz fest in den Arm ...

Am Sonntag ist der dynamische Mars vom feurigen Widder in den Stier gewechselt. Eine verspielte Venus genießt ein Stelldichein mit einem flirtigen Merkur in den Zwillingen, und auch die Sonne lässt es sich im luftigen Zwillinge-Zeichen gut gehen. Eigentlich stehen alle Vorzeichen günstig dafür, dass wir nächste Woche in einen leichten und fröhlichen Liebessommer starten. Leider läuft das nicht so wie gewünscht. Denn bevor die lauen Sommernächte zu Entspannung und Sinnlichkeit einladen, halten die Sterne ein paar unliebsame Überraschungen für uns bereit: Zwei kritische Aspekte bestimmen die Energie der Woche und deuten darauf hin, dass Streit und Verlust sich in unserem Beziehungsleben ausbreiten könnten!