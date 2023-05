Das Sommer-Horoskop 2019 für das Sternzeichen Löwe

Bis Ende August befinden sich gleich drei Planeten in Ihrem Zeichen und bescheren Ihnen einen traumhaft-verliebten Sommer. Aber mal der Reihe nach: Vom 2. Juli bis 18. August sorgt Erotikplanet Mars für Liebesglück. Sie fühlen sich geborgen in Ihrer Beziehung, haben das Gefühl, gemeinsam alles schaffen zu können. Und so ist es jetzt auch: Was Sie mit Ihrem Schatz anpacken, hat die besten Aussichten auf Erfolg. Ab 23. Juli bzw. 29. Juli gesellen sich auch Sonne und Venus dazu – und mit ihnen wird es heiß. Selten waren Sie so verrückt nach Ihrem Partner wie jetzt – und Singles haben gute Chancen, ihren Traumpartner zu treffen. Etwas ruhiger, aber genauso schön klingt der Sommer aus.

Das große Partnerhoroskop für alle Sternzeichen