So bleibt der Löwe mithilfe seines Sternzeichens gesund

Löwe-Geborene kommen in der letzten Juli- und den ersten drei Augustwochen auf die Welt. Es ist Sommer und manchmal so heiß, dass man sich nur im Schatten wohlfühlt. Wer es sich leisten kann, macht Ferien, und liegt womöglich am Meer oder einem schönen See. Für Menschen mit dem Sternzeichen Löwe ist das ganze Jahr über Sommer. Sie strahlen Ruhe, Gelassenheit und Selbstsicherheit aus, so als wären sie selbst eine kleine Sonne. Wenn es ihnen Spaß macht, können sie wie besessen arbeiten, aber ohne Freude oder gar auf Druck, erledigen sie höchstens das Nötigste. Sie sind eine Frohnatur und stecken damit ihre ganze Umgebung an. Sie besitzen Fantasie und einen exzellenten Geschmack. Ihr Aussehen, ihre Wohnung, ihre Kleidung, ihr Zuhause – alles verrät den Künstler, einen Menschen, der Freude am Leben hat. Jeder spürt, dass sie aus ihrem Herzen heraus leben, echt sind und sich nicht verstellen. Das macht sie so beliebt. Weil sie eine natürliche Einstellung zum Leben haben, bleiben sie bis ins hohe Alter gesund. Auch dann kommen sie nicht gebeugt und vom Leben gezeichnet daher, sondern bewahren ihre Würde.

So lebt der Löwe erfolgreich sein Sternzeichen