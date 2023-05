Das Sommer-Horoskop 2019 für das Sternzeichen Jungfrau

Im Juli stärkt Mars Ihnen den Rücken und beschert Ihnen ein Plus an Energie. Sie bauen schneller Kondition auf, fühlen sich kraftvoller und Ihr Kampfgeist ist groß. Beim Sport stellen Sie neue Rekorde auf. Zudem haben Sie die Disziplin für eine Ernährungsumstellung oder Diät. Ende August bis Mitte/Ende September stehen Sonne und Venus in Ihrem Zeichen und verleihen Ihnen ein tolles Körpergefühl. Sie spüren intuitiv, was Ihnen guttut und was nur unnötig Kraft raubt – und handeln entsprechend.

So bleibt die Jungfrau mithilfe ihres Sternzeichens gesund

