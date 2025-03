Das Sonnenfinsternis-Horoskop am 29. März 2025: Sternzeichen Krebs

Für Sie, lieber Krebs, dreht sich bei der anstehenden Finsternis alles um berufliche und gesellschaftliche Themen. Haben Sie das Gefühl, beruflich in einer Sackgasse zu stecken oder nicht Ihr volles Potenzial zu leben? Die Schwarze Sonne fordert Sie auf, sich von alten, überholten Zwängen zu lösen. Sie können erkennen, welche Richtung Sie einschlagen möchten und was Ihnen wirklich entspricht. Seien Sie so mutig, Veränderungen zuzulassen.

Ihr Karma-Mantra:

„Ich folge meinem wahren Weg mit Vertrauen und Mut.“