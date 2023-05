Das Sternstunden-Horoskop für das Sternzeichen Stier

Sie stehen am Rand des Sturms, in sicherer Entfernung. Nur Pluto hat im Trigon einen Einfluss auf Sie. Aber Sie müssen mit anderen Menschen auskommen, die unmöglich sind, die zum Streit neigen, in den Sie Ihr Partner, Ihre Kollegen hineinziehen können.

Der Uranus-Pluto-Orkan am Mittwoch: Die schlechte Stimmung macht Ihnen zu schaffen. Sie leiden unter ungerechten Reaktionen, aber ertragen geduldig. Noch spüren Sie keinen inneren Antrieb, etwas zu verändern. Sie hängen am Alten.

Der Uranus-Merkur-Sturm am Donnerstag: Sie geraten ins Grübeln. Tiefe Gefühle der Unzufriedenheit, der Frustration beschleichen Sie. Sie spüren, dass Sie etwas verändern müssen, dass es so nicht mehr weitergeht.

Das Merkur-Pluto-Gewitter am Donnerstag: Sie reden jetzt mehr als sonst und leiden darunter, wenn der Partner sich nicht aussprechen will. Das Gespräch ist Ihre große Chance.

Ihre Sternstunde: Am 22. November um 11 Uhr können Sie mit Venus und Neptun im Trigon in Liebesdingen etwas klarstellen.

