Horoskop: Das ist Ihre Sternstunde!

Das Sternengewitter fegt wie ein Orkan durch Ihr Leben mit Uranus im eigenen Zeichen, Merkur in Opposition und Pluto, der Sie im Quadrat unter Druck setzt. Sie fühlen sich nicht wohl in Ihrer Haut. Der geringste Zwang, die schwächste Fessel ist unerträglich. Vorsicht, Sie könnten jetzt einiges kaputtschlagen, was Sie später bereuen werden.

Der Uranus-Pluto-Orkan am Mittwoch: Sie stehen unter extremer Anspannung. Geringster Widerstand fordert Sie heraus, Sie rasten aus, böser Streit droht.

Der Uranus-Merkur-Sturm am Donnerstag: Langatmige Reden bringen Sie zur Weißglut. Sie sind unerträglich, Sie lassen niemanden ausreden, unterbrechen den Partner, den Chef bei wichtigen Aussprachen und Besprechungen. Sie haben keinerlei Geduld. Aber Sie haben Blitzeingebungen. Sie erkennen plötzlich, was in Ihrem Leben nicht mehr stimmt. Und Sie wissen ganz spontan, was zu tun ist. Halten Sie sich zurück, tun Sie jetzt nichts.

Das Merkur-Pluto-Gewitter am Donnerstag: Sie machen sich Feinde mit Ihrer Offenheit, verprellen, verletzen Menschen. Sie neigen zu Geständnissen, die viel kaputtmachen können.

Ihre Sternstunde: Am 15. Oktober um 12.34 Uhr verhelfen Ihnen Mars und Uranus im Trigon zu einem erfolgreichen Neuanfang.

