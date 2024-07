Das Venus-Horoskop ab dem 08.07.2024: So nutzen Widder die magischen Tage!

Nicht nur in Liebesdingen müssen Sie für etwas brennen, um wahrhaft erfolgreich und glücklich zu sein. In letzter Zeit sehnen Sie sich jedoch nach mehr als nur flüchtigen Abenteuern. Die aktuellen Venus-Aspekte bringen Klarheit in Ihre Liebeswünsche.

Am Montag weckt Venus-Uranus Ihre Abenteuerlust, doch diese Leichtigkeit reicht nicht aus. Am Donnerstag, mit Venus-Neptun, spüren Sie eine tiefere Sehnsucht nach Treue und Verlässlichkeit. Und Löwe-Venus fordert Sie auf, keine Kompromisse zu machen. Die Venus-Pluto-Opposition am Freitag verstärkt Ihre Sehnsucht nach intensiven Gefühlen. Nutzen Sie diese kosmischen Einflüsse, um unbefriedigende Affären zu beenden und sich auf Beziehungen zu konzentrieren, die Ihre tiefen Wünsche erfüllen.

