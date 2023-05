Das Vollmond-Horoskop der karmischen Kraft für das Sternzeichen Stier

Sie halten am Alten fest, am gewohnten, das Ihnen vielleicht schon einmal Geld oder Erfolg einbrachte. Und Sie schieben von sich, verdrängen, verwerfen, was Ihnen zu unrealistisch erscheint. Wie die Magie. Dabei geboren Sie mit dem Hexenmond in beflügelnder Opposition zu Ihnen zu den Menschen mit den stärksten magischen Kräften, zu den Gewinnern der Woche. Sie müssen nur an sich selbst glauben, sich selbst vertrauen. Dann werden Sie auch Ihr Karma der ständigen Angst ums Geld überwinden, die Sie hemmt und einen wahren Berg verlorener Träume vor ihnen anwachsen ließ, die Sie sich vielleicht jetzt leisten.

