Das Vollmond-Horoskop Ihrer karmischen Kraft

Vielleicht erfasst Sie eine gewaltige innere Unruhe, die Sie nicht schlafen lässt. Oder Sie nehmen es nur unbewusst war, wenn der Kosmos seine magischen Energien zur Erde schickt, die manchmal Wunder bewirken. Es ist kurz vor Mitternacht, wenn der Vollmond im Skorpion aufgeht. Der Hexenmond, der in Ihrem Leben viel verändern kann. Weil er über karmische Kräfte verfügt, die neues Glück bringen und alte Wünsche erfüllen.

Es geschieht am Samstag, den 18. Mai, um 23.12 Uhr. Die Sonne steht im starken, bodenständigen sinnlichen Stier, dem Mond im mystischen Skorpion genau gegenüber. Wir haben Vollmond, Vollmond im Skorpion, den man einst in finsteren Zeiten den Hexenmond nannte, weil er besonders Frauen übersinnliche, magische, oft auch hellsichtige Kräfte verleiht. Er weckt vor allem weibliche Energien, die auf den Erhalt des Lebens ausgerichtet sind, die heilen, die das Glück zurück in unser Leben holen und längst vergessene Wünsche erfüllen. Energien, die tief in unsere Vergangenheit zurückweisen können.

Und vielleicht die alte Liebe wiederbringen, von der uns das Schicksal getrennt hat, die wir aber nie ganz vergessen haben und der wir jetzt wieder begegnen. Vielleicht sogar eine Liebe aus einem vorigen Leben, denn der Vollmond im Skorpion überschreitet Grenzen, wirkt sehr stark auf unser Karma, das wir noch nicht so ganz überwunden haben. Und er räumt dabei auch alte Blockaden, überholte Verhaltensweisen und Komplexe zur Seite, die in unserer Vergangenheit verankert sind und unsere Liebe, unserem Erfolg, unserer Selbstverwirklichung im Weg stehen.

Liebe: Allein bleiben muss nicht sein

Der magische Hexenmond drängt Sie nicht nur zu positiven Veränderungen in Ihrem Leben, die Sie aus einer Krise in der Liebe oder einer Pechsträhne im Job befreien, er verhilft Ihnen auch dazu. Indem er Wünsche erfüllt, die tief in Ihrem Herzen liegen, die Sie schon lange mit sich herumtragen. Vielleicht den heimlichen Traum, den Sie irgendwann weggeschoben, verdrängt haben. Weil Sie ihn sich nicht mehr zutrauten, vielleicht als Illusion abgetan haben, weil er Ihnen zu groß, zu schön, zu abgehoben – vielleicht sogar zu unbescheiden erschien, als dass er in Erfüllung gehen könnte.