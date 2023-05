Das Vollmond-Horoskop der karmischen Kraft für das Sternzeichen Zwillinge

Der Hexenmond steht in einem eher kühlen Verhältnis zu Ihnen, aber der Jupiter verhätschelt, beflügelt Sie. Und auch die allgemeine beschwingte, romantische Stimmung steckt Sie an. Was selbst Ihr heiteres, ziemlich kokettes Wesen von tiefen Gefühlen träumen lässt. Nicht unbedingt das, was Sie wollen, wenn sich bei Ihrem etwas unbekümmerten Umgang mit dem Geld auf Ihrem Konto die roten Zahlen angehäuft haben. Sie nehmen es gelassen, wie ein Spiel. Ein bisschen Chaos darf sein, das ist Ihr Karma, das Sie jetzt überwinden können. Die Sterne helfen Ihnen dabei. Folgen Sie Ihrem Gespür, Sie finden jetzt die Lösung. Es belastet Sie ja letztendlich doch!

