Das Vollmond-Horoskop für den 22.06.24: So nutzen Krebse die Magie des Karma-Mondes!

Für Sie, lieber Krebs, ist der Steinbock-Vollmond nach dem Vollmond im Krebs der wichtigste des Jahres. Unter ihm verdeutlichen Ihnen die Zeichen im Außen äußerst klar, wie Ihr Partner oder Ihre Partnerin tatsächlich zu Ihnen steht. Schauen Sie genau hin, übersehen Sie sie nicht.

Ihr Liebesleben lässt keine Träume offen? Dann wird dies auch noch lange so bleiben. Doch wer sich jetzt nicht zu Ihnen mit vollem Herzen bekennt, der passt nicht in Ihre Welt, die vom Glauben an die große wahre Liebe bestimmt ist. Lassen Sie dann los und öffnen Sie sich einer neuen Chance. Der magische Vollmond steht schon bereit, Ihnen die richtigen Person zuzuführen.

Ihr Mond-Magie-Mantra:

"Ich pflege mich selbst und stärke meine emotionale Unabhängigkeit."

