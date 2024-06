So nutzt der Krebs den Sommer am besten

Krebse genießen im Sommer vor allem das nette Zusammenkommen mit Ihren Freund*innen und ihrer Familie. Ihre natürliche Empathie macht Sie zum gern gesehenen Gast bei jedem sozialen Event. Sie haben ein gutes Gespür für die Bedürfnisse anderer und kommen daher mit jedem gut aus. Ein Krebs findet schnell neue Freund*innen und welche Jahreszeit ist dafür besser geeignet als der Sommer? Außerdem sind Sie als Krebs sehr kreativ und Ihnen fällt immer etwas Unterhaltsames ein, was Sie mit Ihren Sommertagen anfangen können.

Wenn allerdings jemand aus Ihrem Freundeskreis etwas gegen Ihren Einfall einzuwenden hat, können Sie das schnell persönlich nehmen. Als Krebs sind Sie sehr sensibel und reagieren stark auf das, was andere über Sie und zu Ihnen sagen. Mehr soziale Interaktionen im Sommer führen natürlich auch dazu, dass Sie schneller verunsichert werden können. So kann ein geselliger Abend für Sie schnell zum Sommernachtsalptraum werden und Sie ziehen sich wieder in Ihre sichere Komfortzone zurück.

Ihr Tipp für den Sommer:

Sie haben die besten Chancen auf einen großartigen Sommer, in dem Sie viel erleben und erfahren werden! Ihre einzige Baustelle: Ihre Unsicherheit. Stehen Sie zu dem, was Sie fühlen, denken und meinen und lassen Sie sich nicht aus dem Konzept bringen, wenn sich jemand nach dem ein oder anderen Kaltgetränk im Ton vergreift. Das ist Ihr Sommer und den kann Ihnen keiner nehmen!

