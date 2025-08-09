präsentiert von WUNDERWEIB.de
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Die besten Lotto-Zeiten

Der Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen für die Woche vom 11. bis 17. August 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche

Wann sollten Sie in dieser Woche Lotto spielen? Lesen Sie jetzt den Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen.

1 / 13
Video Platzhalter
Video: Glutamat

Ihr Lotto-Horoskop und Ihre persönlichen Glückszahlen

Wann haben Sie das größte Glück beim Lotto in dieser Woche? Wir verraten jedem Sternzeichen die besten Zeiten, um das Lotto-Glück zu probieren!

Denn nicht für jedes der zwölf Tierkreiszeichen stehen die Sterne zum selben Zeitpunkt günstig. Nur weil eine Waage am besten am 16. August 2025 sein Glück versuchen sollte, bedeutet das nicht, dass dies für einen Skorpion ebenso gilt. Wenn Sie wissen möchten, wann Sie persönlich die Chance auf einen Gewinn haben könnten, dann verrät Ihnen unser kostenloses wöchentliches Lotto-Horoskop die genau richtige Uhrzeit dafür. 

Doch was wäre Ihr Lotto-Horoskop ohne Ihre persönlichen Glückszahlen? Diese finden Sie selbstverständlich auch bei uns. Wenn Sie Ihrem Glück noch weiter auf die Sprünge helfen wollen, können Sie außerdem direkt nachschauen, welche Farben und auch welche Menschen Ihnen in der Woche vom 11. bis 17. August 2025 am meisten Glück bringen. Auch diese können Ihre Woche sicherlich entscheidend beeinflussen.

Nun wünschen wir Ihnen aber erst einmal viel Spaß beim Lesen Ihres Lotto-Tipps. Klicken Sie sich einfach bis zu Ihrem Sternzeichen in unserer Galerie.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche

Weiter
Der Lotto-Tipp für den Widder vom 11. bis 17. August 2025
Seite
Lotto-Tipp
Traumdeutung Kind: Was sich hinter diesem Traum verbirgt. - Foto: iStock/mammuth
Traumsymbolik
Traumdeutung Kind: Was es Ihnen im Traum sagen möchte

Sie haben davon geträumt, wie Sie mit Kindern spielen? Oder Sie hatten im Traum Ihr Kind auf dem Arm? Was diese und andere Träume rund um Kinder zu bedeuten haben, erfahren Sie bei uns.

Vollmond steht am Himmel hinter den Wolken - Foto: DariaS / AdobeStock
Ihr Spruch des Tages
Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 11. bis 17. August 2025

Das täglich neue Mond-Mantra leitet Sie durch die Woche vom 11. bis 17. August 2025!

Darstellung vom Planeten Merkur im All - Foto: Credit: ms creation / AdobeStock (generiert mit KI)
Merkur-Phasenwechsel
Direktläufiger Merkur ab dem 11. August 2025: Darum wird jetzt endlich alles leichter!

Am 11.08.2025 wird Merkur wieder direktläufig. Warum jetzt eine Pechsträhne endet und worauf wir uns freuen können!

Sternzeichen-Kreis vor einem leuchtenden Hintergrund - Foto: sarayut_sy / iStock
Die Sterne für das Wochenende
Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 09.08.2025 ein Wochenende voller magischer Momente

Am Wochenende ab dem 09.08.2025 sorgen die Sterne für eine magische Atmosphäre. Besonders bei diesen 3 Sternzeichen!

Ein Mann meditiert auf einem Wasseruntergrund unter den Sternen und dem Vollmond - Foto: alphaspirit / AdobeStock (generiert mit KI)
Vollmond Horoskop
Der Wassermann-Vollmond am 09.08.2025 macht diese 4 Sternzeichen zu inspirierten Visionären

Diese vier Sternzeichen werden am 9. August 2025 vom Wassermann-Vollmond inspiriert und wachsen über sich hinaus!

Ein stolzer Löwe steht vor einer Galaxie und einem runden Portal - Foto: AdobeFirefly (KI generiert)
Kosmischer Höhepunkt
Lion’s Gate Portal 2025: So nutzen Sie am 8. August die Energie des Löwentors für Ihre Wünsche!

Das Lion’s Gate Portal erreicht am 8. August seinen Höhepunkt. Ergreifen Sie die kosmische Chance, um Ihre Wünsche zu verwirklichen!