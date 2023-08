Der Lotto-Tipp für Ihr Sternzeichen für die Woche vom 21. bis 27. August 2023

In der Woche ab 21. August stehen verschiedene astrologische Ereignisse an. Zum einen wird Merkur ab dem 23. August rückläufig, zum anderen wechseln wir am selben Tag in die Saison des Sternzeichens Jungfrau. Da ist es gut zu wissen, wann die Sternzeichen mit einer Extraportion Glück rechnen können.

Hier finden Sie die besten Zeiten für Ihr Lotto-Glück in der Woche vom 21. bis 27. August 2023. Wenn Sie wissen möchten, wann Ihr Sternzeichen die Chance auf einen Gewinn haben könnten, dann verrät Ihnen unser kostenloses wöchentliches Lotto-Horoskop die genau richtige Uhrzeit dafür.

Lesen Sie hier: Das Jahreshoroskop 2023 für alle Sternzeichen