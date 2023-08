Jungfrau-Saison ab 24. August 2023: Sie bringt Ordnung in unser Leben!

Beeinflusste uns zuvor die Zeit des Löwen, in welcher Abenteuerlust und Leidenschaft im Vordergrund standen, dreht sich der Wind mit dem Wechsel der Sonne in die Jungfrau am 24. August merklich. In den nächsten Wochen steht uns eine deutlich ruhigere, aber produktive Zeit bevor. Doch es gibt noch ein paar weitere interessante Konstellationen am Sternenhimmel, die Sie kennen sollten.

Kurz vorm Wechsel in die Jungfrau-Saison wird Merkur am 23. August 2023 bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr rückläufig. Das kann das Leben der Sternzeichen ziemlich auf den Kopf stellen. Zusätzlich befinden sich neben Merkur auch die Planeten Jupiter, Uranus, Neptun, Pluto und Saturn im September in ihrer rückläufigen Phase, was in nächster Zeit zu einer spürbaren Herausforderung werden kann.