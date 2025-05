Der Mond beschert diesen 3 Sternzeichen ab dem 03.05.2025 das perfekte erste Maiwochenende

Am Samstag sollten Sie behutsam in den Tag starten. Denken Sie daran, dass der Mond am Vormittag in der Pause ist, und lehnen Sie sich lieber entspannt zurück. Wenn der Mond dann in den Löwen zieht, sieht es schon ganz anders aus! Jetzt sind Sie voller Energie und fühlen sich befreit und unbeschwert. Die Leichtigkeit des Frühlings kehrt spätestens jetzt in Ihr Herz ein.

Und mit diesem Frühlingsglück geht es am Sonntag weiter. Jetzt können Sie tun und lassen, was Sie wollen. Heute lohnt es sich, keine großen Pläne zu haben, denn spontane Aktionen entpuppen sich als besonders spaßig. Lassen Sie sich von diesem Maiwochenende einfach überraschen und sagen Sie "Ja!", wenn jemand Sie auf ein Abenteuer entführen will. Es wird sich lohnen, und dadurch tanken Sie Kraft für den neuen Monat!

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Sie sind ein echtes Sonnenkind, und um den Mai gebührend willkommen zu heißen, sollten Sie sich einen frischen Strauß Blumen in Ihr Zuhause stellen. Das wird Ihr Herz zum Hüpfen bringen.