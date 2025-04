Das Liebesleben dieser 4 Sternzeichen erlebt im Mai 2025 ein wahres Frühlingserwachen!

Sie haben großes Glück, lieber Widder, denn Venus steht den gesamten Mai über in Ihrem Zeichen! Kein Wunder also, dass Sie an kaum etwas anderes denken können, als an die Liebe. Die Schmetterlinge in Ihrem Bauch tanzen voller Freude in den Mai und darüber hinaus. Als Single genießen Sie jetzt Ihre Freiheiten und starten gekonnt den ein oder anderen Flirtversuch. Es tut Ihnen gut, begehrt zu werden und das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Wenn Sie schon in festen Händen sind und die Leidenschaft in Ihrer Beziehung ein wenig zum Stillstand gekommen ist, dann bringt der Venus-Besuch in diesem Moment so manches in Bewegung. Sie sehen Ihre*n Partner*in wie in der ersten Verliebtheitsphase durch die Gläser einer rosaroten Brille. Und zum Glück geht es ihm*ihr ganz genauso. Sie können kaum die Finger voneinander lassen und genießen Momente der Zweisamkeit!