Der Mond steht Ihrem eigenen Sternzeichen genau gegenüber

Sie sind ein Widder. Der magische Vollmond steht in herausfordernder Opposition zu Ihnen, wird Ihnen am Freitag oder auch im Traum in der Nacht zu diesem Tag bewusst machen, wer Ihre tiefsten Gefühle mit Ihnen teilt, wer Ihre Seele berührt, ohne viel Worte. Ihr Seelenpartner ist ein Teil von Ihnen, in seiner Nähe fühlen Sie sich aufgehoben, finden Sie sich wieder.

Es kann die sehr starke, sehr weise und reife Freundin sein, aber auch die Mutter, die Sie schon immer aufgefangen hat, wenn Sie nicht weiter wussten. Oder auch ein ganz unscheinbarer Mensch aus Ihrer Nähe, der Freund, den vielleicht krasse Gegensätze von Ihnen trennen können, scheinbar. Aber tief in seinem Inneren erfüllen ihn die selben Träume, Hoffnungen und Wünsche, die auch Sie aufbauen, stark machen.

Ein offenes, ehrliches Gespräch kann gerade jetzt Brücken zu diesem Menschen bauen, auf den immer schon Verlass war, der es ganz ehrlich meint und mit dem Sie Ihre heimlichsten Sehnsüchte teilen können. Sie werden spüren, Sie werden sich absolut sicher sein, dass dieser Mensch sich sehnlichst wünscht, dass Sie glücklich sind.

