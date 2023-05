Das magische Mond-Horoskop: So finden Sie Ihren Seelenpartner

Vielleicht ist das Wunder bereits geschehen. Wir sind manchmal dem Menschen ganz nahe, der uns wirklich versteht, auf den wir uns vollkommen verlassen können. Und wissen es nicht, ahnen es nicht. Nur unsere Sehnsucht nach diesem Menschen ist groß. Jetzt kann uns der Vollmond in der Waage mit dem Seelenpartner verbinden. Sie müssen nur dafür offen sein, dann werden Sie es selbst spüren, ganz deutlich erkennen. Ein magischer Moment in Ihrem Horoskop führt Sie zu dem Menschen, den das Universum für Sie bestimmt.

Vielleicht ist es die beste Freundin, mit der Sie ein halbes Leben schon das Glück und Ihren ganzen Kummer teilen – und der Sie private Geheimnisse anvertrauen, über die Sie sonst mit niemand reden könnten. Oder vielleicht ist es der väterliche Kollege, auf den immer Verlass ist und der Sie schon wie ein großer Bruder aus vielen Schwierigkeiten herausgeboxt hat. Oder es ist Ihr Partner, bei dem Sie sich wie daheim angekommen fühlen, dessen warme Hand Ihnen ein tiefes Gefühl der Geborgenheit und Liebe vermittelt.

Was das Universum füreinander bestimmt hat, bleibt verbunden. Deshalb werden Sie Ihren Seelenpartner stets in Ihrer Nähe entdecken – am Arbeitsplatz, in Ihrer Nachbarschaft, in Ihrer Familie oder unter Ihren Freunden. Der Vollmond in der Waage macht es Ihnen bewusst und führt Sie zusammen – er geht am Freitag, 19. April, um 13.13 Uhr auf. Aber Sie spüren seinen Einfluss bereits von Mittwoch, 17. April, 13.23 Uhr, bis eben zum Freitag, um 14.42 Uhr.

Achten Sie in diesen Stunden verstärkt auf Ihre Gefühle, auf die innere Stimme, die in Ihnen aufsteigt. Sie sind besonders sensibel, feinfühlig, auch verletzbar – das ist die Gefahr, dass Sie sich von einem falschen Wort zurückschrecken, in falsche Empfindungen drängen lassen. Denn Sie sind sehr auf andere Menschen fixiert, brauchen Aufmerksamkeit, das Gefühl, wahrgenommen zu werden. Und Sie konzentrieren sich auf alle Impulse von Menschen aus Ihrer unmittelbaren Umgebung, die auf Sie einströmen.

Konzentrieren Sie sich auf die Fragen, die Sie mit einem Menschen verbinden, der Ihr Seelenpartner sein könnte, der ohne große Worte Ihre Seele berührt, der Sie auffängt und dem Sie blind vertrauen können – lassen Sie sich davon (auch auf die Fragen rechts) in Ihre Träume begleiten. Irgendwann werden Sie von der absoluten Sicherheit erfüllt sein, wer Ihr Seelenpartner ist oder wo Sie ihn finden können. Ihre Gefühle täuschen Sie nicht, wenn Sie sich nicht selbst etwas vormachen, sich etwas einreden, weil es sich gut anfühlt.

