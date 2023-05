Zwischen Ihrem Sternzeichen und dem Mond sind drei Zeichen frei

Sie sind ein Zwilling oder ein Wassermann. Der Vollmond im beflügelnden Trigon öffnet Sie für die wichtigste Verbindung in Ihrem Leben. Sie werden bereits in der Nacht zum Freitag des magischen Mondes spüren, wer Ihnen ganz nahe ist, mit wem Sie mehr verbindet als die liebenswürdige Freundschaft, die Ihren Alltag ohnehin bereichert.

Sie spüren, wer immer für Sie da ist, wenn Sie jemand brauchen, der Sie versteht, ohne große Worte, der all Ihre Probleme und Ängste kennt, die Sie so selten zeigen. Der Seelenpartner ist etwas ganz Besonderes in Ihrem Leben, er ist Ihr bester Ratgeber, Ihr Seelencoach, der spürt, der weiß, was Sie brauchen und was Sie glücklich macht.

Er wird Ihnen in diesen Tagen besonders nahe sein, er wird Ihnen in Ihren Träumen erscheinen, wenn Sie ihn vielleicht aus den Augen verloren haben, wenn Sie schon lange nicht mehr miteinander telefonierten – dann wird in Ihnen jetzt das dringende Bedürfnis hochkommen, wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen. Es wird ein großer Gewinn sein. Sie sind ganz eng miteinander verbunden. Öffnen Sie sich dafür, es wird viele Ihrer wichtigsten Probleme lösen und Glück bringen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann