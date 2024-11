Der Schütze-Neumond am 01.12.2024: Jetzt überwinden wir Grenzen und erweitern unseren Horizont!

Der abenteuerliche Schütze ist der große Philosoph unter den Sternzeichen. Mit simplen Antworten lässt er sich nicht so leicht abspeisen. Nein, ein Schütze möchte immer mehr über die Hintergründe und das große "Warum?" erfahren. Deshalb probieren Schützen auch immer Neues aus. Sie hinterfragen ständig, ob sie ihr volles Potenzial ausschöpfen, oder ob es da nicht noch etwas geben könnte, das sie glücklicher macht.

Schützen sind daher auch von einer großen Freiheitsliebe geprägt. Man sollte niemals versuchen, einen Schützen in eine Richtung zu drängen, in die er nicht gehen will. Er weiß ganz genau was er möchte und scheut nicht vor Risiken. Im Gegenteil! Adrenalin ist das Lebenselixier des Feuerzeichens. Ob etwas schief gehen könnte, fragt sich ein Schütze dabei nur selten. Das liegt an seinem unerschütterlichen Optimismus - seine wohl größte Stärke!

Wenn ein Neumond im Schützen steht, färben diese Eigenschaften auch auf die anderen Sternzeichen ab. Am 1. Dezember öffnen wir also nicht nur das erste Türchen unseres Adventskalenders, sondern auch die Tür zu einer ganz neuen Gefühlswelt. Für manche Sternzeichen sind die kraftvollen Energien des Schütze-Neumonds erstmal ein wenig befremdlich, andere finden sich sofort darin wieder.

Dass der Mond seinen vorletzten Zyklus in diesem Jahr im Schützen startet, verleiht dem Dezember einen gewissen Zauber. Im Zeichen des Schützen ist dieser Neubeginn sehr stark von Optimismus und Zuversicht geprägt. Nun werden wir Visionäre, die sich nicht von ihrer Angst sondern ihren Träumen und ihrer Zuversicht leiten lassen. Der Horizont ist grenzenlos und wir sind bereit, neue Wege zu gehen. Wir verlassen unsere starren Muster und hinterfragen unsere Gewohnheiten. Was hat dieses Jahr uns gelehrt? Was davon möchten wir tief in unserem Herzen mit uns tragen, was lieber hinter uns lassen? Und die wichtigste Frage: Was wollen wir aus den letzten Tagen und Wochen dieses Jahres machen?

Nun trauen wir uns auch, nach den Sternen zu greifen, die bislang unerreichbar schienen. Unter dem Einfluss des Schütze-Neumondes, verspricht das große Finale dieses Jahres ein ganz besonderes zu werden. Die Sonne verstärkt - ebenfalls aus dem Schützen - diese Energien. Wir sind bereit für den Dezember und einen großartigen Jahresabschluss.

Jetzt aktuell: Numerologie 2025: Das verrät Ihre persönliche Jahreszahl!