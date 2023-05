Der Sternen-Weg zur erfüllten Liebe

Wahre Liebe kann viele Feinde heraufbeschwören, den Neid der Freundin etwa, den Hass der Rivalin – aber der größte Feind Ihrer Liebe lauert in Ihnen selbst. In Ihrer verletzten Psyche, in Ihrer enttäuschten Seele. Besonders unverdaute Erfahrungen aus der Vergangenheit belasten Sie mit Komplexen, die tiefe Gefühle verhindern, Nähe und Offenheit, die eine Beziehung braucht, nicht aufkommen lassen. Gegen jeden dieser Komplexe hilft Ihnen ein Planet, der jetzt vom Mond aktiviert wird. In unserem Befreiungs-Horoskop erfahren Sie, wann Sie die Last überwinden können, die Ihrer Liebe im Weg steht.

Die Vergangenheit kann mächtiger sein als unser Glauben an die Zukunft, als unser Glauben an uns selbst. Sie hat uns verformt, verbogen, uns Minderwertigkeitskomplexe aufgeladen, die einer Liebe im Weg stehen. Sie haben Angst vor Gefühlen, weil Sie schon zu oft verletzt wurden. Sie finden nur schwer Kontakt, weil man Sie zu oft zurückgestoßen hat. Hinter all diesen Komplexen steht ein Planet, der Ihnen diese Last aufgebürdet hat. Und der Sie auch wieder davon befreien wird. Wir haben sieben Planeten und den Mond für Sie aufgeführt.

Der Neptun-Komplex der ewigen Opfer zum Beispiel, die in einer Beziehung aufgehen, sich selbst dabei aufgeben und deshalb oft enttäuscht werden. Wie oft haben Sie wahrscheinlich selbst diesen Spruch schon gehört: Mein Mann sagt...

Liebe heißt nicht, die Sprecherin des Partners zu werden – diesem Neptun-Komplex verfallen viele, die meist vorher die Sprecherin von Mama waren: Mama sagt...

Und genau aus diesem Dilemma, sich selbst zu verlieren und gerade deshalb immer wieder denselben Machos zu verfallen, hilft Ihnen die Neptun-Lösung.

Hinter den meisten Komplexen, die eine wahre Liebe verhindern, steht dieser Mangel an Selbstwertgefühl, das in den Kämpfen des Alltags zerbrochen ist: Wer zum Beispiel zu hohe Ansprüche stellt, wer von seinem Partner den Erfolg erwartet, den er selbst nicht hat, das Geld erwartet, zu dem er es selbst nie brachte – hat sich selbst aufgegeben. Dieser Mangel an Selbstvertrauen macht nicht nur Sie selbst klein, sondern vergiftet auch die Partnerschaft mit zu hohen Erwartungen – in der Saturn-Lösung finden Sie zum Glauben an sich selbst zurück. Auch zum Glauben an die Kraft und Macht Ihrer Beziehung, die Ihnen den ersehnten Erfolg schenken wird, wenn Sie zusammenhalten.

Wer sich bei der Party am Partner festhält oder an der Freundin, die zufällig da ist, und nicht auf die Menschen zugeht, hat ein Problem mit Merkur. Er wird nichts mehr als die Eitlen verachten, die ständig über sich selbst reden. Aber im Grunde verbirgt sich hinter dieser Abneigung ein Mangel an Selbstwertgefühl, die eigene Schüchternheit und eine maßlose Bewunderung all der selbstbewussten Vielredner. Die Merkur-Lösung wird Ihnen helfen, sich den Menschen zu öffnen, neue Kontakte zu knüpfen und sich aus dieser Isolation zu befreien.

Sich selbst hässlich zu finden, weil man nicht den glatten Bildern der Werbung entspricht, zu naiv zu sein, bindungsscheu und Angst vor Gefühlen zu haben – all diese Komplexe haben eine lange Geschichte, die vielleicht auf ganz frühe Erlebnisse und Eindrücke während der Erziehung zurückzuführen sind. Und hinter all diesen Lasten steht der negative Einfluss eines Planeten, der die Komplexe verschärfte, betonte.

Der Zündfunke vom Mond oder einer anderen günstigen Konstellation verwandelt denselben Planeten zum Freund, der Ihnen diese Last von der Schulter nehmen wird. Stellen Sie fest, welcher Komplex Sie am meisten behindert. Sie werden sich darin wiederfinden. Garantiert.