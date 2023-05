Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 24. bis 30. Juni 2013

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Ihr Schutzengel bereichert Ihr Leben. Wenn Sie auf seine Botschaft hören, werden Sie zur inneren Ruhe finden, zur Einkehr zu sich selbst, zu einem tieferen Vertrauen in Ihre eigenen Möglichkeiten und zu mehr Achtsamkeit für die Wunder, die Sie auf dieser Welt umgeben.

Diese neue Sichtweise, diese neuen Chancen , können Ihr Leben radikal verändern. Es wird leichter und es wird intensiver, glücklicher.

Ihr Schutzengel will dabei die Kräfte Ihrer Seele wecken, Sie mit Ihrem wertvollen Wesenskern verbinden. Was Ihnen die Möglichkeit schenkt, sich jeden Tag dieser Woche zu verwirklichen. Jeden Tag nur so zu leben, wie es Ihrer Persönlichkeit wirklich entspricht.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...