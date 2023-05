Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 27. Mai bis 2. Juni 2013

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Ihr Schutzengel bringt Sie zum wahren Kern Ihres Wesens zurück.

Er erinnert Sie an Fähigkeiten, die in Ihnen schlummern, die Sie verdrängt, vergessen haben, die in der Hektik des Alltags untergegangen sind. Ihr Engel ist Ihr Coach, Ihr Trainer, Ihr Lehrer aus der geistigen Welt - der die geistigen Fähigkeiten in Ihnen aktiviert, die Sie als göttliches Wesen haben.

Was kann allein ein Gedanke, allein die Lebensfreude, die positive Einstellung zum Leben und seinen Problemen alles bewirken - wahre Wunder können diese geistigen Kräfte , die Ihnen gegeben sind, vollbringen. Daran will Sie Ihr Schutzengel erinnern. Jede Woche, mit seinen Botschaften an Ihr Unterbewusstsein.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...