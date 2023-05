Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 7 bis 13. Oktober 2013

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Wir warten auf die Zeichen der Engel. Vielleicht ein Regenbogen, vielleicht ein besonderer Duft, der sich in unserem Wohnzimmer verbreitet, vielleicht eine Stimme.

Sie setzen sich selbst damit unter Druck. Sie können Ihren Schutzengel immer wahrnehmen, aber er wird sich nicht mit dem Fanfarenstoß, nicht mit dem Blitz vom Himmel melden. Sie hören ihn in der Stille , Sie spüren ihn in einem Gefühl, das in Ihnen aufsteigt.

Er spricht zu Ihnen in Ihrer inneren Stimme. Schutzengel bringen nicht die laute, dröhnende Botschaft.

Sie befehlen uns nichts, sie lassen uns unseren freien Willen. Was sie uns zu sagen haben, sind die leisen Hinweise, die wir brauchen, um wieder wir selbst zu sein.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...